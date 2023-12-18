Глава ФАС не отмечает проблем с бензином на российском рынке

Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что по зимнему дизелю необходимо увеличить объем производства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Проблем с бензином в России сейчас нет, его цены на бирже сильно снижаются. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"С бензином сейчас точно проблем нет, цены в оптовом сегменте снижаются очень сильно", - сказал он.

При этом Шаскольский отметил, что по зимнему дизелю необходимо увеличить объем производства. Он напомнил, что этот вид топлива реализуется только на внутреннем рынке.

Биржевые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже опустились в декабре до уровня цен начала года после рекордных значений, достигнутых в конце лета - начале осени.

На фоне высоких биржевых цен с 21 сентября 2023 года правительство России вводило временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Запрет был введен бессрочно, срок его действия зависел от насыщения рынка и результатов этой меры. Затем ограничения частично были сняты, однако они до сих пор продолжают распространяться на зимний дизель.