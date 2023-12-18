ФАС планирует вывести антимонопольный контроль из-под моратория на проверки IT-компаний

Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что служба направила в "Яндекс" и в Wildberries письма о жалобах потребителей на их работу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над тем, чтобы вывести антимонопольный контроль из-под моратория на проверки IT-компаний, сообщил журналистам глава регулятора Максим Шаскольский.

"У нас действует мораторий на проверку компаний, которые так или иначе являются IT, это 448-е постановление. <…> Мы ведем работу над тем, чтобы исключить антимонопольный контроль из 448-го постановления. Но пока не завершилась работа", - сказал он.

Глава ФАС отметил, что служба направила в "Яндекс" и в Wildberries письма о жалобах потребителей на их работу. "По Wildberries жалуются на условия договора, комиссию, на расторжение, порядок отключения потребителей. По такси жалуются на цены, водители жалуются на условия работы", - рассказал он.

"Компании готовы обсуждать эти жалобы не в режиме проверки, потому что мы ограничены сейчас", - объяснил Шаскольский.

Постановление о моратории на проверки для ИТ-компаний было утверждено правительством в марте 2022 года. Согласно документу, плановые проверки органов государственного и муниципального контроля в отношении IT-компаний из госреестра не будут проводиться по 31 декабря 2024 года.