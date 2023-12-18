ФАС продолжает переговоры с металлургами о заключении мировых соглашений

Глава ведомства Максим Шаскольский ранее не исключал, что служба может до конца года завершить судебное разбирательство по делу металлургов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает обсуждение условий для заключения мировых соглашений с НЛМК, ММК и "Северсталью" по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

"Там переговоры продолжаются. Пока ничего нового нет", - сказал он.

Ранее глава ФАС не исключал, что служба может до конца года завершить судебное разбирательство по делу металлургов. Тогда он отмечал, что у компаний нет оснований получить штраф "ниже низшего".

Следующее судебное заседание по делу ФАС и ММК назначено на 25 декабря, заседание по делу ФАС и "Северстали" назначено на 18 января 2024 года, дело ФАС и НЛМК будет рассмотрено 31 января 2024 года.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.