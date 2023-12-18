ФАС обсуждает с ретейлом снижение наценки на поставки яиц по долгосрочным контрактам

Глава службы Максим Шаскольский отметил, что торговые сети закупают яйца у производителей по долгосрочным контрактам и на тендерах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсуждает с торговыми сетями ограничение до 5% наценок на яйца, поставляемые по долгосрочным контрактам. Об этом журналистам сообщил глава службы Максим Шаскольский.

"Они [торговые сети] закупают яйцо у производителей по долгосрочным контрактам и на тендерах. На тендерах и так наценка низкая, а по долгосрочным контрактам она больше. Мы хотим, чтобы на этот долгосрочный контракт они ограничили ее на уровне не выше 5%. Они говорят, что тогда будет невыгодно продавать, то есть это все обсуждается. Я считаю, что временно можно было бы на эту меру пойти", - сказал он.

Глава службы уточнил, что эта мера могла бы действовать до тех пор, пока у производителей не снизятся цены на яйцо.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, ФАС в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен. Одновременно предпринимаются и другие меры.