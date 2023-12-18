В ГД внесли законопроект о ежегодной индексации выплат по автомобильным страховкам

Согласно действующему законодательству, предельная допустимая сумма страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, составляет 500 тыс. рублей

МОСКВА 18 декабря. /ТАСС/. Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов (КПРФ) внес на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ежегодную индексацию выплат по автомобильной страховке. Документ размещен в думской электронной базе.

Сенатор предлагает дополнить закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" новой нормой, согласно которой страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, ежегодно с 1 января индексируется с учетом базовой инфляции.

Действующее законодательство устанавливает, что предельная допустимая сумма страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, составляет 500 тыс. рублей, а в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, - 400 тыс. рублей. Однако в законе не прописана возможность индексации данных фиксированных сумм.

"Таким образом законопроект повысит уровень доверия граждан к институту страхования и обеспечит возможность получения справедливых страховых сумм, с учетом роста страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при нанесении в причиненному жизни и здоровью", - убежден автор проекта.