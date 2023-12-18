Росрыболовство прокомментировало данные СМИ о росте цен на сельдь в России

В агентстве сообщили, что в российской рознице представлена продукция из сельди в разных ценовых категориях, наблюдаемое повышение цен на некоторые такие товарные позиции не является критичным и находится ниже уровня инфляции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В российской рознице представлена продукция из сельди в разных ценовых категориях, наблюдаемое повышение цен на некоторые такие товарные позиции не является критичным и находится ниже уровня инфляции. Об этом рассказал журналистам руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"В рознице представлена продукция из сельди в разных ценовых категориях, что позволяет обеспечить ее доступность для потребителей. В то же время, если и наблюдается повышение цен на некоторые категории продукции из сельди, оно не является критичным и находится ниже уровня инфляции", - сказал Клоков.

По его словам, наблюдаемое снижение объемов добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с природными и погодными факторами. "При этом текущие показатели вылова сельди российскими промысловыми компаниями позволяют обеспечить спрос внутреннего рынка продукцией, производимой из данного вида рыб", - отметил Клоков.

Наличие продукции из сельди на внутреннем рынке в течение 2023 года обеспечивается за счет остатков 2022 года и вылова 2023 года, а также поступления импортной продукции, добавил он.

За 11 месяцев 2023 года, по оперативным данным Росрыболовства, вылов сельди атлантической и тихоокеанской российскими пользователями составил 394 тыс. тонн. На внутренний рынок поступило 216 тыс. тонн сельди. "Исходя из этого можно констатировать, что потребности внутреннего рынка обеспечиваются продукцией из сельди в необходимом объеме", - заключил Клоков.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что цены на тихоокеанскую сельдь в России выросли в 2,1 раза, при этом переработчики уведомили торговые сети о намерении повысить цены продукцию из сельди в декабре-январе на 10%.