ФАС ждет в ближайшее время принятия проекта закона о регулировании цен на товары

По словам главы ведомства Максима Шаскольского, это будет резервный механизм антимонопольного ведомства для контроля за ценами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает в ближайшее время принятия разработанного ведомством проекта закона о регулировании цен на социально значимые товары при росте более 30%. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

"Думаю, что в начале года. Мы практически уже все согласовали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Шаскольского, это будет резервный механизм антимонопольного ведомства для контроля за ценами.

"Для того, чтобы его запустить, нужно будет провести анализ. Минэкономразвития даст заключение о том, что есть такая ситуация. Только тогда он будет задействован. Такого риска, что сам по себе механизм будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, - этого нет", - сказал он.

Глава ФАС при этом не указал, какие именно категории товаров сейчас могли бы подпасть под такое регулирование. Вместе с тем он отметил, что такой механизм можно было бы использовать в отношении подорожавших в последние месяцы куриных яиц.