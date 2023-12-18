В Подмосковье работают около 120 белорусских компаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров региона

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 120 компаний реализуют свои инвестиционные проекты на территории Московской области, регион открыт к сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Минск. В рамках поездки были проведены встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым.

"В Подмосковье порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление - кондитерские это изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство или строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний. Мы здесь сегодня, чтобы еще раз обсудить какие-то адресные программы. У нас нет ни "шлагбаумов", ни каких-либо препятствий для дальнейшего сотрудничества", - привели в пресс-службе слова Воробьева.

Губернатор отметил, что Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Подмосковья, а также является главным партнером по экспорту такой продукции, как электрические машины, средства наземного транспорта, продукты питания и продукция АПК.

"Лучше всего партнерство в экономике подтверждается цифрами. Динамика хорошая, важно, чтобы через годы мы встретились и смогли бы вновь порадоваться цифрам. Четверть нашего ВРП (25%) - это торговля. У нас есть большие, серьезные транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Белоруссии, через нас. Это "Белый Раст", "Электроугли", "Селятино". Все эти сухие порты, как их еще называют - это возможность поддерживать экспортный потенциал и российских компаний, и наших коллег, партнеров. Также есть белорусские предприятия, которые локализуются на нашем рынке, мы это тоже приветствуем", - добавил Воробьев.

Снопков в свою очередь отметил, что последние несколько лет сотрудничество между странами, в частности, с Московской областью, развивается особенно активно и продуктивно. "Это обусловлено, с одной стороны, необычной ситуацией, с которой мы столкнулись с учетом мировых процессов. А с другой стороны, гораздо более важной - мы переосмыслили возможности друг друга и поняли те перспективы, которые открываются в рамках совместной работы, особенно на региональном уровне. Помимо стратегических направлений, мы готовы к сотрудничеству в сфере поставок грузовой, коммунальной и специальной техники, которая востребована в Московской области. С учетом динамично развивающегося агропромышленного комплекса Подмосковья продолжим поставки продукции сельхозмашиностроения и оборудования. Также белорусские производители располагают возможностью поставки современных мусоровозов на базе МАЗа", - привели в сообщении слова Снопкова.