Нацбанк Украины лишил лицензий компании Фридмана и Богуслаева

Речь идет о компаниях "Альфа-Страхование", "Мотор-гарант", "Альфа-лизинг Украина" и "Паритет Финанс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Нацбанк Украины лишил лицензий страховые компании, связанные с российским бизнесменом Михаилом Фридманом и экс-главой компании "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензии окончательно изъяты у компаний "Альфа-Страхование", "Мотор-гарант", "Альфа-лизинг Украина" и "Паритет Финанс". При этом действие лицензий этих компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, ему вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих в зоне спецоперации.

23 октября 2022 года СБУ предъявила Богуслаеву обвинения в коллаборационизме и "работе на Россию", а 24 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и с тех пор несколько раз продлевал его. Позже Богуслаеву предъявили обвинения еще по двум статьям - в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям.