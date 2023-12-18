Суд признал недействительной сделку о передаче имущества ОАО "Порт-Пермь"

Бывшего руководителя ОАО "Порт-Пермь" будут судить за растрату имущества вверенного ему предприятия на сумму более 1 млрд рублей

ПЕРМЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ о признании недействительной сделки о передаче движимого и недвижимого имущества между АО "Порт Пермь" и ООО "Порт Пермь", инвестором которого является гражданин Великобритании Чарльз Батлер. Об этом сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

"Судом установлено, что сделка по увеличению уставного капитала ООО "Порт Пермь", совершенная во исполнение решения совета директоров АО "Порт Пермь", противоречит требованиям п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ, поскольку совершена лицами, действующими исключительно в интересах Чарльза А. Б., контроль которого над стратегическим обществом не был согласован в порядке, установленном федеральным законом, что повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства. <…> Суд первой инстанции требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворил в полном объеме", - сообщили в суде, отметив, что такое незаконное отчуждение имущества стратегического "предприятия противоречит основам правопорядка и нравственности".

Бывшего руководителя ОАО "Порт-Пермь" будут судить за растрату имущества вверенного ему предприятия на сумму более 1 млрд рублей. По данным следствия, с декабря 2009 по ноябрь 2012 года по указанию бывшего руководителя грузового порта Перми права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб от его действий составил более 1 млрд рублей.

В 2019 году Верховный суд удовлетворил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о пересмотре дела о продаже "Порта-Пермь". ФАС обращалась в суд с иском о признании недействительными ряда сделок, совершенных в 2011-2015 годах. Они привели к установлению, по мнению ФАС, незаконного контроля иностранного инвестора над обществом "Порт-Пермь", имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

По данным антимонопольного органа, иностранный инвестор - Батлер - через подконтрольных ему лиц в результате совершения ряда последовательных сделок установил контроль над АО "Порт-Пермь". ФАС требовала признать недействительными 14 сделок, по результатам которых более 70% акций общества получили компании Amager, Bosworth и Анна Сайгина, которые, по мнению ФАС, находятся под контролем гражданина Великобритании.