18 декабря, 18:38
Санкции в отношении России

Евросоюз ввел санкции против некоторых российских IT-компаний

Среди них, в частности, "Инфотекс", "Бизон", "Аваланд Си"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций несколько IT-компаний. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС".

Так, в черный список попали следующие компании, холдинги, акционерные общества:

  • АСТ;
  • "Инфотекс" ("Информационные технологии и коммуникационные системы");
  • "Информзащита";
  • ИТМИВТ ("Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН");
  • "Аваланд Си" ("Аваланд Системная Интеграция");
  • "Бизон" ("Безопасная информационная зона");
  • "Большая тройка";
  • "Микрон";
  • "Н-Системс";
  • "ПКК Миландр";
  • "Научно-исследовательский институт программных средств".
 
Теги:
РоссияСанкции в отношении России