Евросоюз ввел санкции против некоторых российских IT-компаний

Санкции в отношении России

Среди них, в частности, "Инфотекс", "Бизон", "Аваланд Си"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций несколько IT-компаний. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС".

Так, в черный список попали следующие компании, холдинги, акционерные общества: