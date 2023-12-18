Евросоюз ввел санкции против некоторых российских IT-компаний

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций несколько IT-компаний. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС".
Так, в черный список попали следующие компании, холдинги, акционерные общества:
- АСТ;
- "Инфотекс" ("Информационные технологии и коммуникационные системы");
- "Информзащита";
- ИТМИВТ ("Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН");
- "Аваланд Си" ("Аваланд Системная Интеграция");
- "Бизон" ("Безопасная информационная зона");
- "Большая тройка";
- "Микрон";
- "Н-Системс";
- "ПКК Миландр";
- "Научно-исследовательский институт программных средств".