18 декабря, 18:41
Колебания курса рубля

ЦБ считает возможным курс 70 рублей за доллар при значительном улучшении условий торговли

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин подчеркнул, что для валюты важно сохранение покупательной способности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Возврат курса на отметку в районе 70 рублей за доллар возможен лишь при значительном улучшении условий внешней торговли для России - на уровень более благоприятный, чем в 2021 году. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на онлайн-дискуссии РЭШ "Мифы о валютных курсах".

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"Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]", - ответил представитель регулятора на вопрос, при каких условиях курс рубля может вернуться к обозначенному выше уровню.

Заботкин подчеркнул, что для валюты важно сохранение покупательной способности. "Если мы проводим экономическую политику, которая обеспечивает ценовую стабильность, то есть предсказуемую инфляцию, и не допускает ситуации непрерывного снижения покупательной способности, то в этом состоянии мира в принципе невозможна непрерывная девальвация валюты", - отметил он. 

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