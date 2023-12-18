ЦБ считает возможным курс 70 рублей за доллар при значительном улучшении условий торговли

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин подчеркнул, что для валюты важно сохранение покупательной способности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Возврат курса на отметку в районе 70 рублей за доллар возможен лишь при значительном улучшении условий внешней торговли для России - на уровень более благоприятный, чем в 2021 году. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на онлайн-дискуссии РЭШ "Мифы о валютных курсах".

"Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]", - ответил представитель регулятора на вопрос, при каких условиях курс рубля может вернуться к обозначенному выше уровню.

Заботкин подчеркнул, что для валюты важно сохранение покупательной способности. "Если мы проводим экономическую политику, которая обеспечивает ценовую стабильность, то есть предсказуемую инфляцию, и не допускает ситуации непрерывного снижения покупательной способности, то в этом состоянии мира в принципе невозможна непрерывная девальвация валюты", - отметил он.