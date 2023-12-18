ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект "Сахалин-2", отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС", где опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта "Сахалин-2", должно быть продлено до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии", - отмечается в сообщении.