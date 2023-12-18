Apple приостановит продажи в США смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2

Причиной стало рассмотрение дела о нарушении патента, сообщила компания

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple в ближайшие дни приостановит продажу в США смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

"С 21 декабря Apple приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на сайте Apple, после 24 декабря продажа прекратится в розничных магазинах Apple", - говорится в заявлении компании, которое приводит портал 9to5Mac.

Это связано с рассмотрением дела о нарушении патента. Комиссия по международной торговле США в октябре пришла к выводу, что встроенная в часы функция измерения уровня кислорода в крови нарушает патент медицинской технологической компании Masimo. Комиссия постановила, что Apple должна прекратить продажу устройств, которые нарушают патенты.

"Команды Apple неустанно работают над созданием продуктов и услуг, которые предоставят пользователям самый лучший функционал в сферах здоровья и безопасности. Apple категорически не согласна с предписанием и принимает ряд юридических и технических мер, чтобы Apple Watch были доступны покупателям", - говорится в заявлении.