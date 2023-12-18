"Синара - транспортные машины" в 2024 году поставит в Узбекистан шесть тепловозов

Компании также планирует в 2024 году открытие сервисных центров для гарантийного и сервисного обслуживания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины"(СТМ) в 2024 году поставит в Узбекистан шесть маневровых тепловозов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляя экспозицию региона на выставке-форуме "Россия" председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и делегации глав правительств стран СНГ.

"Два года назад мы подписали контракт с Узбекистаном по поставке тепловозов, первые тепловозы уже поставлены, и следующая поставка еще шести тепловозов - в следующем году", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики региона.

Холдинг "Синара - транспортные машины" с 2021 года уже направил в Казахстан 24 магистральных и маневровых локомотива и 124 единицы различных видов путевой техники для железнодорожной инфраструктуры, в Узбекистан - 5 маневровых тепловозов. В пресс-центре группы "Синара" добавили ТАСС, что специалисты СТМ провели для персонала обучение по эксплуатации и сервисному обслуживанию машин. В планах в 2024 году также открытие сервисных центров для гарантийного и сервисного обслуживания.

Кроме того, делегации представили инвестпроект "Освоение месторождения Ешлик-1" по строительству медной обогатительной фабрики в Узбекистане, реализацию которого в 2021 году начал "Уралмашзавод". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. "Если говорить о сотрудничестве с Узбекистаном, мы "под ключ" строим Алмалыкскую горно-обогатительную фабрику", - добавил Куйвашев, слова которого приводит департамент.

В апреле 2022 года торговый дом СТМ (входит в холдинг "Синара - транспортные машины") и узбекская компания Enter Engineering заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14 до конца 2022 года. Отмечалось, что это первая поставка высокопроизводительной техники холдингом в Узбекистан с советских времен.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.