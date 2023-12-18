Под Псковом к 2027 году откроют логистический терминал

Объем инвестиций в проект оценивается в 700 млн рублей

ПСКОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Транспортно-логистический терминал появится к 2027 году вблизи деревни Ваулино в Псковской области, объем инвестиций в проект оценивается в 700 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Благодаря этому объекту агропроизводители региона получат возможность обрабатывать и хранить свою продукцию.

Развитие сферы АПК для Псковской области имеет крайне важное значение: укрепление сельского хозяйства напрямую влияет на увеличение объемов вводимых в эксплуатацию неиспользуемых земель. Региону требуется порядка 20 лет, чтобы ввести в эксплуатацию все заброшенные сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается порядка 200 тыс. гектаров.

"Инвестиционный проект по созданию транспортно-логистического терминала на территории Псковского района будет реализован в Псковской области при сопровождении регионального Фонда инвестиционного развития. Договор с инвестором заключен. Проект планируется реализовать на площадке вблизи деревни Ваулино в периоде 2024-2027 годов. Ожидаемый объем инвестиций составляет 700 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, проект предусматривает строительство терминала, предназначенного для обработки и хранения пищевой продукции, в том числе сельскохозяйственной, включая первичную переработку. Терминал будет также оказывать широкий спектр сопутствующих услуг. Планируется, что на объекте будет создано более 70 новых рабочих мест.

"Комплекс инженерно-технических сооружений, оснащенный современным технологическим оборудованием, позволит выполнять весь перечень услуг, связанных с процессами транспортировки, распределения продовольственных товаров, погрузо-разгрузочных работ, ответственного хранения, сортировки и формирования партий грузов, первичной переработки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.