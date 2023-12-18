Председатель совета директоров АО "Таиф" Сультеев и его жена попали в список санкций ЕС

Как утверждается в пояснениях к санкционному списку, компания поставляет авиатопливо для российских ВКС

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров АО "Таиф" Рустем Сультеев и его жена Лидия Сультеева вошли в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС".

"Таиф" - крупная промышленно-инвестиционная компания из Татарстана, работающая в нефтехимической и газоперерабатывающей отраслях. Как утверждается в пояснениях к санкционному списку, она поставляет авиатопливо для российских ВКС.

Сультеева в августе вошла в двадцатку богатейших женщин России по версии журнала Forbes.