ЕС ввел санкции против пяти российских институтов

В частности, это Московский научно-исследовательский институт "Агат" и Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Пять российских институтов были включены в список юридических лиц, на которые распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Список был опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В частности, это Московский научно-исследовательский институт "Агат" (МНИИ "Агат"), Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина, Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В. В. Тихомирова, Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН и Научно-исследовательский институт программных средств (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех).

МНИИ "Агат" был внесен в список за производство ракетных систем для российских истребителей. НИИП имени В. В. Тихомирова включен в список за разработку оружейных систем для ВКС России и систем противовоздушной обороны. Оба научно-исследовательских учреждения также обвиняют в поддержке нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН подпал под санкции в связи с наличием лицензии на за разработку вооружений и военного оборудования, в частности программного обеспечения и средств связи. Аналогичная причина указана и для Научно-исследовательского института программных средств. РФЯЦ-ВНИИТФ включен в санкционный список в связи с работой над взрывчатыми веществами для военных и промышленных целей, разработкой боеприпасов "для неядерных вооружений".