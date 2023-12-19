Президент Чехии подписал бюджет на 2024 год с дефицитом в $11,5 млрд

Пресс-служба Пражского града сообщила, что расходные статьи составят около $99,5 млрд

ПРАГА, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер Чехии Петр Павел подписал закон о государственном бюджете страны на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба Пражского града.

"Президент Чехии Петр Павел подписал закон о государственном бюджете республики на 2024 год", - отмечается в сообщении.

Дефицит госбюджета на предстоящий год предусмотрен в размере 252 млрд крон ($11,5 млрд). Это 2,2% ВВП страны. Расходные статьи составят 2,192 млрд крон (около $99,5 млрд), доходные - 1,940 млрд крон (примерно $88 млрд).

В бюджет Чехии на 2023 год был заложен дефицит на сумму 295 млрд крон ($13,395 млрд).