Финляндия заявила о полной независимости от России в сфере энергетики

Министр иностранных дел республики Элина Валтонен утверждает, что у страны хватает энергоресурсов, чтобы удовлетворять свои потребности

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен утверждает, что республика полностью независима от России в области энергетики.

"Фактически у нас не осталось никаких связей с Россией, когда дело касается сферы энергетики", - сказала она, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По ее словам, Финляндии хватает собственных ресурсов и производства электроэнергии для удовлетворения своих потребностей.

"Финляндия практически на 100% независима в плане производства электричества, и мы ищем возможности для масштабных инвестиций в этот сектор в будущем, чтобы в дальнейшем помочь нашей промышленности, а также для того, чтобы иметь возможность инвестировать в водородную энергетику и экспортировать этот вид энергии", - отметила Валтонен.

Она напомнила, что Финляндия также усиленно развивает ядерную и возобновляемую энергетику, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2035 году.