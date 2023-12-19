МВФ утвердил план по увеличению размера квот на 50% до $960 млрд

В начале ноября предложение одобрил Совет исполнительных директоров финучреждения

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Совет управляющих Международного валютного фонда (высший директивный орган МВФ) утвердил предложение об увеличении на 50% (до $960 млрд) размера квот, которые должны вноситься странами-участницами пропорционально их текущим квотам в организации. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы фонда.

"Совет управляющих МВФ 15 декабря 2023 года завершил 16-й общий пересмотр квот и утвердил увеличение квот стран - членов МВФ на 50% ($320 млрд), в результате чего общий объем квот составит $960 млрд", - отмечается в документе. В начале ноября предложение одобрил Совет исполнительных директоров финучреждения.

Как пояснили в пресс-службе, решение руководства фонда предусматривает "сохранение текущего потенциала кредитования МВФ за счет утвержденного увеличения ресурсов в форме квот в сочетании со снижением зависимости от заемных ресурсов". Решение должно вступить в силу к 15 ноября 2024 года, если страны - участницы организации согласятся с изменением квот, что во многих случаях требует утверждения на законодательном уровне.

"Это решение позволяет снизить зависимость фонда от заемных ресурсов, восстановить первостепенную роль квот в нашем потенциале кредитования и усилить роль МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности. Оно укрепляет способность МВФ содействовать обеспечению глобальной финансовой стабильности и реагировать на потенциальные потребности государств-членов в полном неопределенности и подверженном потрясениям мире, - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в связи с утверждением плана. - Я рассчитываю на своевременное выполнение государствами-членами этого важного соглашения".

Предложение во многом повторяет поддерживаемый США проект, откладывающий увеличение страновых квот крупных развивающихся экономик, которые несколько лет призывают к пересмотру квот стран - участниц финучреждения.

Совет управляющих согласился с предложением Совета исполнительных директоров ускорить сроки разработки вариантов изменения формулы квот фонда до июня 2025 года. Увеличение квот на 50% не изменит общий уровень средств, которые фонд может тратить на кредиты, составляющий около $1 трлн, но позволит перераспределять средства. Совет управляющих является высшим органом МВФ, принимающим решения. В его состав входит по одному управляющему и одному заместителю управляющего (как правило, министр финансов и глава ЦБ), назначаемому каждым государством-членом.

О квотах МВФ

Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% позволяют блокировать решения акционеров фонда).

В конце 2019 года Международный валютно-финансовый комитет (руководящий орган МВФ) принял решение к декабрю 2023 года завершить 16-й пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. 15-й пересмотр квот, начавшийся в 2015 году и завершившийся в 2019-м, закончился с нулевым результатом. Заинтересованность в пересмотре квот в первую очередь выражают Бразилия, Индия и Китай. Они требуют изменения их доли в капитале, а также количества голосов, которыми они располагают.

Действующая формула распределения квот дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как решающим показателем в ней является объем экспортно-импортных операций. Такое распределение сложилось исторически, однако в современных условиях привело к тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению в глобальной экономике. В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум в 60% при том, что перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным.