Беспилотные грузовики "Камаза" и "Сберавтотеха" перевезли более 12 тыс. т грузов

В ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" отметили, что машины прошли расстояние в более 600 тыс. км

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотные грузовики "Камаза" и "Сберавтотеха" с начала эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассе М-11 "Нева" в июне уже перевезли свыше 12 тыс. тонн грузов на расстояние более 600 тыс. км. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

"Беспилотные грузовики "Камаза" и "Сберавтотеха" с начала старта эксперимента по беспилотной коммерческой доставке грузов по трассе М-11 "Нева" перевезли уже более 12 тыс. тонн грузов, прошли расстояние в более 600 тыс. км", - рассказали в ассоциации.

В частности, ретейлер "Магнит", который одним из первых присоединился к эксперименту, с лета перевез между Москвой и Санкт-Петербургом около 3,5 тыс. тонн грузов. Ретейлер X5 за это же время совершил 245 рейсов по перевозке товаров повседневного спроса, продуктов питания и личной гигиены. В интересах логистического оператора ПЭК беспилотные "Камазы" выполнили 160 рейсов, перевезя 1,9 тыс. тонн различных грузов - от одежды до автозапчастей и промышленного оборудования. Сейчас компания удваивает объемы грузоперевозок на этом маршруте и будет совершать четыре рейса в день.

"С декабря мы ускорили беспилотные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом на 70% за счет перехода на новую модель доставки. Перецепка с классического тягача на автономный происходит дважды: сначала при въезде на трассу М-11, а затем - на съезде с нее. В перспективе мы рассчитываем на 10% сократить себестоимость за счет непрерывного движения транспортных средств и экономии на оплате труда водителя", - сказал директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов, слова которого привели в ассоциации.

Как отметила директор ассоциации Полина Давыдова, участники эксперимента ожидают его масштабирования и на другие трассы. В частности, по ее словам, "бизнес заинтересован в открытии для беспилотного транспорта таких магистралей, как М-12 и ЦКАД". О том, что запуск грузовых беспилотников, помимо М-11, возможен в том числе по другим трассам, заявлял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Кроме того, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов сообщал, что беспилотная доставка грузов по автодорогам в перспективе может быть расширена и на региональные трассы.

О беспилотных грузовых автомобилях

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва "Нева". Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901", модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации.

Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме.

В каждом грузовике присутствует водитель. По словам Белоусова, с 2025-2026 года планируется запустить полностью беспилотное движение, без водителя в кабине.