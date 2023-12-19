Приморье за год привлекло 350 млн инвестиций

Это стало рекордом для региона, сообщил губернатор Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных за год в Приморский край превысил 350 млрд рублей. Это рекорд для региона, сообщил губернатор Олег Кожемяко, вступая с инвестиционным посланием, в котором рассказал о достижениях уходящего года и планах.

"Обновили рекорд по привлечению инвестиций в регион. 330 млрд рублей [составил общий объем инвестиций за] 2022 год, более 350 млрд рублей за 2023 год", - сообщается в инвестиционном послании.

Объем внешней торговли региона в уходящем году составил $14 млрд. На 70% этот показатель увеличен в сегменте автомобильных пунктов пропуска, на 5% вырос объем торговли через морские порты. Прирост на 17% зафиксирован, благодаря вводу жилья, на 2,4% - из-за развития сельского хозяйства. Средняя заработная плата в регионе, по данным за сентябрь, составила 67 тыс. рублей, а объем налоговых поступлений за 11 месяцев увеличился на 25% и составил 146 млрд рублей.

В крае 55 финансовых мер поддержки инвесторов перевели в электронный формат. Первые зарубежные представительства края в этом году начали работать в китайских городах Харбин и Далянь.