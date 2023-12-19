В Приморье валовый региональный продукт за 2023 год вырос на 102 млрд рублей

Он составил 1,6 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Приморского края в 2023 году составляет около 1,6 трлн рублей, что на 102 млрд рублей больше показателя прошлого года. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, вступая с инвестиционным посланием, в котором рассказал о достижениях уходящего года и планах.

"Объем ВРП в 2023 году увеличился с 1,5 до 1,6 трлн рублей. Прирост [составил] 102 млрд к 2022 году", - сообщается в инвестиционном послании главы региона.

Среди задач на 2024 год губернатор назвал создание условий для открытия в крае представительств крупных российских компаний и разработку концепции международной деятельности Приморья. Он также считает необходимым развитие инфраструктуры к местам туристического притяжения и привлечение инвесторов на международный транспортный коридор (МТК) Приморье-2.

Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса "Шелкового пути". Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.