Исследование показало рост числа вакансий в России в сфере IT

По данным сервиса "Работа.ру", показатель за год увеличился на 34,4%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наибольший прирост новых вакансий в 2023 году наблюдался в сфере IT (34,4%), также компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На фоне дефицита кадров и низкой безработицы спрос на сотрудников в России продолжает активно расти. По темпу прироста новых вакансий лидирует сфера IT: прирост составил 34,4%. Работодатели также усилили наем сотрудников без опыта - их доля выросла на 32,8%. Прирост доли предложений работодателей в области стажировок составил 29,1%", - указано в итогах исследования.

Отмечается, что в сфере финансов и страхования прирост доли вакансий составил 27%, в производстве и агропромышленном комплексе - 9,7%, в отрасли культуры, образования и государственной службы - 2,6%. При этом значительно снизилась доля вакансий в сфере услуг (- 22,2%), торговли (-14,8%), красоты (-11,7%), транспорта (-11,4%), строительной отрасли (-6,9%), маркетинге и рекламе (-6,7%), бизнес-услугах (-6,2%).

Согласно данным исследования, в 2023 году работодатели чаще всего искали сотрудников без опыта и специальных навыков (18%), а также работников в сфере торговли (17,9%), производственной отрасли и агропромышленном комплексе (13%), в отрасли транспорта и логистики (12,8%) и сфере бизнес-услуг (8,2%).

Спрос сотрудников

Как выяснили аналитики, активность соискателей в 2023 году осталась практически на уровне 2022 года. Сотрудники чаще всего искали работу в сфере бизнес-услуг (19%), отрасли транспорта (10,8%), торговли (8,1%), строительства (7,8%), сфере услуг (7,8%), а также в производстве и агропроме (7,8%).

По приросту доли резюме лидером стала отрасль финансов и страхования - +9,6% по сравнению с 2022 годом. Второе место по увеличению доли резюме заняли строительная отрасль и сфера недвижимости (7,5%), а третье - IT-индустрия (5,7%). При этом в сфере работы без опыта доля резюме снизилась (-11,6%), она сократилась и в области стажировок (-9,6%). Также реже стали искать работу в торговой отрасли (-4,3%), сфере маркетинга и рекламы (-3,6%), услуг (-3%) и в транспортной отрасли (-2,6%).

"В этом году в России зафиксирован минимальный уровень безработицы, и в том числе из-за этого компаниям становится все сложнее привлекать кадры. В текущих условиях работодателям однозначно недостаточно простого увеличения зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях будущим, а ключевые направления работы с персоналом концентрируются не только в направлении привлечения работников и расширения штата, но и в направлении удержания кадров. Для этого бизнесу необходимо заботиться о развитии бренда работодателя и повышении его привлекательности для кандидатов", - цитируют в итогах исследования директора по аналитике, data science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елену Артемьеву.

Аналитики проанализировали более 730 тыс. вакансий и более 380 тыс. резюме, опубликованных и обновленных в 2023 году, и подвели итоги на рынке труда.