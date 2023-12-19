В новогодние дни число ежедневных авиарейсов из Астрахани в Москву вырастет до шести

С апреля по май и с сентября по октябрь 2024 года их частоту планируют увеличить до семи

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Число ежедневных авиарейсов из Астрахани в Москву в новогодние дни увеличится с пяти до шести. В высокий туристический сезон весной и осенью 2024 года планируется увеличение частоты перелетов по данному маршруту до семи в день, сообщил ТАСС гендиректор АО "Аэропорт Астрахань имени Б.М. Кустодиева" Денис Диденко.

"В настоящее время из Астрахани в Москву выполняется пять ежедневных регулярных рейсов, в новогодние праздники добавится еще одна дополнительная частота. В высокий сезон в период с апреля по май и с сентября по октябрь (популярные периоды у туристов, приезжающих в регион с целью любительского рыболовства) планируется увеличение частоты до семи ежедневных рейсов в Москву", - сказал Диденко.

По его словам, заполняемость рейсов в Москву меняется в зависимости от периода спроса в диапазоне от 87% до 94%, в среднем по году - 88%.

"В Санкт-Петербург в настоящее время выполняются рейсы с частотой 4-5 рейсов в неделю, ведутся переговоры по увеличению частоты до ежедневных рейсов. Заполняемость рейсов по данному направлению находится в диапазоне от 80% до 96%, в среднем по году - 91 %", - пояснил Диденко.

Международный аэропорт Астрахань имени Б.М. Кустодиева (группа "Новапорт холдинг") - системообразующее предприятие авиатранспортного комплекса области. По данным пресс-службы авиагавани, с начала года аэропорт перевез около 700 тыс. человек. География полетов насчитывает 15 направлений. Самыми популярными помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Актау и Сочи.