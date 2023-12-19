Роскачество обнаружило крахмал в ветчине из свинины 13 торговых марок

При этом двое производителей не указали его в маркировке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роскачество обнаружило в продаваемой в России ветчине из свинины 13 торговых марок (ТМ) крахмал, при этом двое производителей не указали его в маркировке. Об этом говорится в результатах исследования организации, которые есть в распоряжении ТАСС.

Роскачество исследовало ветчину из свинины 21 торговой марки на 234 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки.

"Эксперты также обнаружили единичные случаи использования соевого белка, но во всех случаях он был указан в составе. Крахмал же обнаружен в товарах 13 ТМ, но только производители ТМ "Великолукский мясокомбинат" и "Село Зеленое" не указали его в маркировке", - говорится в исследовании.

Несмотря на то, что для исследования была отобрана ветчина из свинины, как указано на лицевой стороне этикетки, выяснилось, что некоторые производители добавляют и мясо птицы, забывая отметить это в наименовании продукта. Так, приобретая товары для исследования Роскачества, закупщики выбирали в магазинах ветчину, в названии которой фигурировало только мясо свинины. Между тем оказалось, что многие производители не считают нужным выносить для маркировки заявленное в составе мясо птицы. Гистологическое исследование подтвердило наличие курицы в товарах четырех торговых марок (все четыре производителя указали ее в составе).

Кроме того, выяснилось, что в ветчине торговой марки "Черкизово" есть костная ткань, в торговых марках "Колбасы от Макарова" и "Мясницкий ряд" - костная и хрящевая ткани. "Это может говорить о том, что производитель использовал мясо птицы механической обвалки (перемолотые кости, хрящи)", - отмечается в исследовании. При этом никто из них не указал это в составе. Костную ткань нашли также в ветчине "Дымов", но производитель этой продукции указал мясо механической обвалки в составе.

Эксперты Роскачества также исследовали ветчину на микробиологические показатели. В результате ни кишечная палочка, ни листерии, ни сальмонеллы не были обнаружены в продукции.

Реакция производителей

Производитель торговой марки "Черкизово" сообщил, что улучшил качество настройки оборудования и изменил порядок обвалки, увеличил количество рабочих мест, усилил контроль качества сырья, произвел дополнительное внеплановое обучение. Также производитель сообщил, что отгрузил в торговую сеть продукцию с измененными характеристиками, и выразил заинтересованность в проведении повторных исследований.

Производитель марки "Великолукский мясокомбинат" проинформировал о проведении корректирующих и предупреждающих мер. На предприятии был усилен контроль на этапе подготовки вспомогательных материалов, приготовления и перемешивания сырья, а также проведен инструктаж сотрудников цеха. Производитель марки "Село Зеленое" также в качестве корректирующих мер сообщил о проведении дополнительных внеплановых обучений по санитарной программе и проведении генеральной уборки производственных участков.