В Приморье на создание пилотной площадки ИНТЦ направят 650 млн рублей

Центр заработает в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Единую субсидию в размере 650 млн рублей направят в 2024 году на создание пилотной площадки Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), проект которого реализуется на базе Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, выступая с инвестиционным посланием, в котором рассказал о достижениях уходящего года и планах.

"Инновационный научно-технологический центр на острове Русский заработает в 2024 году. Это развитие новых технологий в биомедицине, морской инженерии, био- и ядерных технологиях, IT. [Интерес к пилотной площадке уже проявили] 17 инновационных компаний. 650 млн рублей президентской единой субсидии направят на создание пилотной площадки ИНТЦ в 2024 году", - сообщается в инвестиционном послании главы региона.

В регионе с 2024 года начнет работать инновационный технопарк для стартапов и конструкторских бюро. В феврале откроется Центр коллективного пользования для малого и среднего бизнеса во Владивостоке. Там предпринимателям будут доступны современное оборудование, учебные классы и программы обучения.

ИНТЦ "Русский" создан постановлением правительства РФ по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ - освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.

Введение в эксплуатацию пилотной площадки ИНТЦ обеспечит ускоренный режим разработки и внедрения в производство отечественных технологий на замену отдельных импортных компонентов для критически важных отраслей Дальнего Востока. В их числе рыбодобыча, рыбопереработка и аквакультура, сельское хозяйство, медицина и технологии здоровьесбережения, разработка отечественного программного обеспечения и микропроцессорной базы. В дальнейшем наукоемкие разработки резидентов центра будут использоваться для организации массового производства высокотехнологичной продукции в рамках режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, специального административного района, Арктической зоны.