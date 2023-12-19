Siemens потерял €600 млн в связи с прекращением бизнеса в России

Финансовые потери понес производитель железнодорожной техники Siemens Mobility

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Концерн Siemens потерял €600 млн после продажи своего бизнеса в России и прекращения деятельности в стране. Об этом говорится в отчете компании.

Как отмечается, сворачивание бизнеса в РФ привело к финансовым потерям для дочернего предприятия Siemens - производителя железнодорожной техники Siemens Mobility. "Упорядоченное прекращение деловой деятельности в России в прошлом году привело к убыткам для Siemens Mobility в размере €0,6 млрд", - говорится в отчете.

На прошлой неделе стало известно, что Siemens Mobility обратилась к властям ФРГ с просьбой о компенсации из-за потерь в России. Как и многие другие германские компании, Siemens обезопасила инвестиции в РФ, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства.

В 2022 году Siemens покинул российский рынок, компания отказалась исполнять контракты из-за санкций. В феврале 2023 года РЖД подали заявление о взыскании неустойки с германской компании, которая оценивалась в 29,5 млн рублей ежедневно (чуть более 6 млн рублей за невыполнение договора, и еще около 23 млн рублей - убыток в связи с отсутствием поставок "Сапсанов" на сеть железных дорог).

В 2018 году Siemens отметила 165-летний юбилей деятельности в России. Компания работала в России и в период холодной войны, расширила свое присутствие в Москве и за ее пределами после распада Советского Союза, открыв новую штаб-квартиру в российской столице в 2011 году.