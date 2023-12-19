Ростех планирует создать компьютерную игру со своей военной техникой

Ее могут разработать по мотивам проекта "Боевые монстры Ростеха"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" рассматривает возможность создания компьютерной игры по мотивам проекта "Боевые монстры Ростеха", в рамках которой российская военная техника представляется в образах животных и мифических существ. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Проект "Боевые монстры Ростеха" может получить продолжение в формате видеоигры. В госкорпорации рассматривают такую возможность. В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, западная игровая продукция зачастую несет в себе негативный посыл по отношению к русской культуре. "Отечественный игрострой, безусловно, может составить конкуренцию зарубежным видеоиграм и производить продукт, способный заинтересовать российских геймеров и при этом транслировать им правильные национальные ценности. В перспективе мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии. Концепт-арты, созданные в рамках проекта "Боевые монстры Ростеха" могут послужить хорошим началом", - добавили там.

Ранее госкорпорация представила продолжение проекта "Боевые монстры Ростеха", в рамках которого в виде фантастических механизированных монстров изображены наиболее яркие образцы российского вооружения - РСЗО "Торнадо-С", ОТРК "Искандер-М" и многоцелевая ракета "Изделие-305".