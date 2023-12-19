В ЕБРР намерены удвоить ежегодную финансовую помощь Украине до €3 млрд

По словам президента банка Одиль Рено-Бассо, "увеличение нашего капитала при значительной поддержке акционеров является признаком того, что помощь Украине не ослабнет"

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) удвоит ежегодную финансовую помощь Украине и доведет ее до €3 млрд после увеличения уставного капитала на €4 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам президента ЕББР Одиль Рено-Бассо, "увеличение нашего капитала при значительной поддержке акционеров является признаком того, что помощь [Украине] не ослабнет".

Как отмечает издание, ЕБРР уже является крупнейшим институциональным кредитором корпоративного сектора Украины и с момента начала конфликта в феврале 2022 года выдал Киеву кредитов почти на €3,7 млрд. Большая часть этих средств была направлена на экстренное финансирование с целью поддержания критически важной инфраструктуры Украины, включая энергетическую сеть.