Исключения в рамках курсовых экспортных пошлин начнут действовать с 2024 года

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия вывела несколько товаров из-под действия курсовых экспортных пошлин, соответствующий протокол заседания подписал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Ожидается, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года, сообщили журналистам в секретарите Белоусова.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложения Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минсельхоза России об исключении из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в секретариате, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары. "Соответствующее постановление правительства РФ будет подготовлено Минэкономразвития России. Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года", - отметили в секретариате.

Предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом для поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний, пояснили в секретариате.

"Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тыс. тонн томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке", - добавили в секретариате.

О курсовых пошлинах

Ранее замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что министерство предлагает вывести из-под действия гибких экспортных пошлин несколько позиций, в том числе по фармацевтической и химической продукции.

Как пояснял Белоусов, гибкие экспортные пошлины позволяют изъять у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода, полученного от ослабления курса рубля.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за $1, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за $1, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за $1, 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.