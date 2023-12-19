"Аскона" в 2024 году планирует увеличить выручку не менее чем на 20%

Гендиректор группы Александр Манёнок отметил, что она достигнет 67 млрд рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа "Аскона" - вертикально интегрированная компания на рынке мебели и товаров для дома - в 2024 году планирует продолжить рост и увеличить выручку не менее чем на 20%, сообщил в интервью ТАСС гендиректор группы Александр Манёнок.

"Текущий год мы завершим с выручкой в 67 млрд рублей - рост по сравнению с 2022 годом составит около 20%. С точки зрения других показателей могу сказать, что мы наблюдаем хорошую динамику и EBITDA, и чистой пробыли, которая растет более быстрыми темпами, чем выручка. На следующий год планы у нас по традиции амбициозные: мы планируем также вырасти не менее чем на 20% по выручке", - сказал Манёнок.

Сеть "Асконы" включает более 900 собственных салонов. Гендиректор группы также указал, что компания сотрудничает с 1,5 тыс. партнеров в рамках модели франчйзинга. "Аскона" планирует не только расширение собственной розничной сети, но и увеличение количества и переформатирование магазинов франчайзи. Это касается не только магазинов в России, но и в странах Ближнего Востока и Африки.

"Протестировав различные гипотезы и поняв финансовую выгоду, мы выставили требования к франчайзи по расширению площадей магазинов. Продуктовый портфель увеличивается, клиент, посмотрев сайт, ожидает увидеть новый ассортимент и на полках тоже. В августе прошлого года средняя площадь партнерского салона франчайзи составляла всего 115 кв. м - это катастрофически мало", - сказал собеседник агентства.

К концу 2022 года средняя площадь магазина франчайзи достигла 127 кв. м, этот проект продолжился в 2023 году. "Было реализовано 70 проектов по переформатированию действующих торговых точек и открытиям магазинов большей площади. Причем если до прошлого года у нас во франчайзинговой сети был только один магазин площадью более 600 кв. м, то сейчас в планах партнеров уже 10 таких салонов", - сказал Манёнок.