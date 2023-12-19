"Яндекс Недвижимость" начала подбирать квартиры с помощью YandexGPT

Нейросеть проанализирует предложения, покажет самые подходящие и даст краткое описание

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" внедрил в сервис "Недвижимость" нейросеть YandexGPT для упрощения поиска квартир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс Недвижимость" упростила поиск квартиры с помощью генеративной нейросети YandexGPT", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что нейросеть проанализирует предложения, покажет самые подходящие и даст краткое описание. Новая функция, как считают в "Яндексе", поможет всем, кто планирует покупку квартиры, сэкономить время на поиск лучшего предложения и найти подходящие варианты. "Сейчас функция доступна на сайте "Яндекс Недвижимости" и его мобильной версии", - сказали в пресс-службе.