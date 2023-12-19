За последние пять лет объемы промышленного производства в Москве выросли в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город занимает лидирующую позицию в России по объему производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии и сфере изготовления медицинских изделий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объемы промышленного производства в столице выросли более чем в два раза с 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"За последние пять лет объемы промышленного производства выросли более чем в два раза. В 2022 году заказчикам было отгружено продукции на 9,7 трлн рублей", - рассказал он.

Мэр отметил, что Москва занимает лидирующую позицию в России по объему производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии, сфере изготовления медицинских изделий. Кроме того, столица входит в тройку лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления. "В городе работает более 4 тыс. производств. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В промышленности занято свыше 720 тыс. человек - каждый десятый работающий в нашем городе", - добавил Собянин.

Он также рассказал о примерах современного московского производства. Так, компания "Связь инжиниринг М" с 2005 года производит оборудование систем учета энергоресурсов, которое недавно установили на станциях зарядки городских речных трамваев на речных плавучих причалах. Производитель картонной упаковки "Ламбумиз" в августе 2022 года запустил новый цех по переработке отходов картонной и полимерной тары, его мощности позволяют ежемесячно перерабатывать 150 тонн ламинированного картона. В Новой Москве в поселении Марушкинском работает первая (экспериментальная) очередь роботизированного завода "Монарх", его мощности позволяют ежегодно собирать до 100 тыс. кв. м, или 1,7 тыс. штук жилых модулей многоэтажных домов. "После ввода в эксплуатацию второй очереди - основного завода - здесь смогут выпускать 500 тыс. кв. м жилья ежегодно. Модули сверхкрупногабаритные - самый большой размером 6,5 на 15,5 м", - уточнил мэр. Компания "Группа "Полипластик" инвестировала более 200 млн рублей в запуск импортозамещающего производства труб, обладающих высокой ударной прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, а также к воздействию химически активных веществ.

Кроме того, Собянин отметил заслуги работников московских предприятий промышленности. По его словам, общий стаж некоторых промышленных династий столицы исчисляется десятками и даже сотнями лет.

"Промышленность - важнейшая движущая сила экономики Москвы. И в последние годы развитие производств стало, помимо прочего, базой для укрепления технологического суверенитета страны. Поэтому город будет оказывать всю необходимую поддержку существующим и новым производствам", - заключил Собянин.