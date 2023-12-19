Ростех оценил потребности России в газовых турбинах большой мощности

Она может составить 50 единиц до 2035 года, сообщил замглавы госкорпорации Максим Выборных

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" оценивает потребность российского рынка в газовых турбинах большой мощности в 50 единиц до 2035 года, сообщил замглавы Ростеха Максим Выборных в интервью "ИнфоТЭК".

"Это очень нужный для нашей страны продукт, который будет применяться для строительства новых и модернизации существующих генерирующих мощностей. Потребность внутреннего рынка в турбинах такого класса мощности оценивается в 50 единиц до 2035 года. С 2025 года ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация - прим. ТАСС) сможет выпускать две ГТД-110М ежегодно, с 2027 года - четыре штуки в год", отметил он.

Монтаж первой серийной турбины ГТД-110М, которая была изготовлена на мощностях Объединенной двигателестроительной корпорации, осуществляется на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае.

"Уверен, что поставленное для ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае первое серийное изделие будет работать так же эффективно и существенно повысит энергобезопасность Юга России. Сейчас идут монтажные работы, которые планируется завершить до конца года, после чего турбина начнет выдавать электроэнергию в единую энергосистему страны", - цитирует Выборных "ИнфоТЭК".

В производстве сейчас находятся еще три турбины ГТД-110М, предназначенных для модернизации Новочеркасской ГРЭС. По словам замглавы Ростеха, их поставка запланирована в 2025-2026 годах.

ГТД-110М - серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах Единой энергетической системы России. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт.