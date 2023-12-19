В Калмыкии в 2023 году запустили четыре асфальтобетонных завода

Производительность каждого из предприятий составляет 70-80 тонн смеси в сутки

ЭЛИСТА, 19 декабря. /ТАСС/. Четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС) мощностью до 70-80 тонн в сутки каждый запущены в этом году в Калмыкии. Это поможет быстрее чинить дороги в республике, сообщил ТАСС глава региона Бату Хасиков.

"Для обеспечения подрядных организаций качественным сырьем для ремонта и обустройства дорожной сети мы запустили в республике четыре асфальтобетонных завода - в Лаганском, Юстинском и Целинном районах. Производительность каждого из предприятий - 70-80 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Помимо того, что созданы новые рабочие места, запуск заводов поможет приведению дорог в нормативное состояние", - сказал он.

В этом году в республике полностью отремонтировали более 160 км автодорог, в том числе 20 км в городской агломерации. Впервые за последние десятилетия в нормативное состояние привели восемь мостов, общая протяженность которых - свыше 360 м. В 2024 году планируется отремонтировать еще 122 км автодорог, в том числе 16 км в городской агломерации и девять мостов общей протяженностью 734 м, отметил глава республики.

"Ситуация, очевидно, меняется буквально на глазах. Я сам часто езжу и на велосипеде, и на мотоцикле и вижу все нерешенные проблемы. Развитие дорожной отрасли прямым образом влияет на транзитный потенциал республики, что придает существенный импульс развитию экономики. С учетом развития туризма в республике, ежегодного роста турпотока мы должны создать хорошие условия для посещения гостями нашего региона на личном транспорте", - добавил Хасиков.

С 2021 по 2025 год с двух на четыре полосы в Калмыкии переведут более 36 км федеральных автодорог. Планируется разделение на трассах встречного потока автотранспорта, устройство металлического барьерного ограничения в Малодербетовском и в Приютненском районах, уточнили в министерстве транспорта республики.