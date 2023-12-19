В Приморье утвердили краевой бюджет на 2024 год

Доходы региональной казны составят 213 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья на заседании утвердили бюджет региона на 2024 год. Согласно плану, общий объем доходов составит 213 млрд рублей.

"В результате общий объем доходов краевого бюджета в следующем году запланирован в размере 213 млрд рублей, расходов - 230,1 млрд рублей. Относительно первой редакции главного финансового документа, рассмотренной на ноябрьской сессии краевого парламента, эти показатели выросли на 5,3 млрд рублей. Дефицит остался без изменений - 17,1 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте регионального Заксобрания.

На 2025-2026 годы утвердили бездефицитные бюджеты в размере 221,6 млрд и 222,2 млрд рублей соответственно. По сравнению с первым чтением рост параметров составил 9,3 млрд и 19,4 млрд рублей.