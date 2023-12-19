Ростех заявил о готовности обеспечить спрос на газоперекачивающие агрегаты

Спрос в ближайшие 10 лет оценивается в 200 единиц

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спрос на газоперекачивающие агрегаты в России в ближайшие 10 лет оценивается в 200 единиц, предприятия Ростеха готовы его обеспечить. Об этом сообщил замглавы госкорпорации "Ростех" Максим Выборных в интервью "ИнфоТЭК".

По его словам, наиболее востребованными на российском рынке сейчас являются газоперекачивающие агрегаты мощностью 16 и 25 МВт. Также высока потребность в агрегатах мощностью 32 МВт и в газотурбинных двигателях нового поколения с высокими показателями ресурса.

"В ближайшие 10 лет российским компаниям ТЭК потребуется примерно 200 единиц подобного оборудования. Мы готовы полностью удовлетворить этот спрос, у ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация - прим. ТАСС) для этого есть все необходимые компетенции и мощности", - отметил Выборных.

Газотурбинное оборудование Ростеха поставляется для транспортировки газа как на нефтегазовые месторождения, так и на крупнейшие магистральные газопроводы России. По словам Выборных, с учетом высокого спроса "недостатка в заказах мы не испытываем".

"На текущий момент доля российского оборудования на рынке транспортировки газа составляет 80%. Мы готовы обеспечить 100-процентное импортозамещение в этом секторе", - цитирует Выборных "ИнфоТЭК".

В портфеле предприятий Ростеха есть и новые образцы газоперекачивающего оборудования. Это агрегаты АЛ-41СТ-25/32 мощностью 25 и 32 МВт, разработанные уфимским предприятием "ОДК-УМПО", и НК-36/37СТ-32 мощностью 32 МВт от самарского "ОДК-Кузнецов". Также разработаны энергетические и газоперекачивающие агрегаты на базе двигателей ПД-14ГП-1/ГП-2 мощностью 12 и 16 МВт.