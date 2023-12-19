Украина сократила экспорт титаносодержащих руд на 96%

Основной объем экспорта осуществлялся в Турцию, Японию и Индию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина за первые 11 месяцев года сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 96,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 11 063 тонн. Об этом сообщает информационно-аналитический портал "Укррудпром" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы (ГТС).

При этом в денежном выражении экспорт титаносодержащих руд и концентрата сократился на 84,5% - до $18,474 млн. Основной объем экспорта осуществлялся в Турцию (38,05% поставок в денежном выражении), Японию (17,38%) и Индию (6,44%).

Как указывает издание, в 2022 году Украина снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 41,8% по сравнению с предыдущим годом - до 322 143 тонн, в денежном выражении на 19,6% - до $130,144 млн. Экспорт осуществлялся в Чехию (47,91% поставок в денежном выражении), США (11,94%) и Румынию (9,75%).

Титаносодержащие руды на Украине добывают в настоящее время Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), в управление которой переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (Житомирская область), а также Междуреченский ГОК, объединение "Валки-Ильменит" (оба в Иршанске Житомирской области) и ГОК "Велта" на Бирзуловском месторождении (Днепр) мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

Как сообщает украинский новостной сайт о горно-металлургической промышленности GMK Сenter со ссылкой на данные Геологической службы США, запасы титановых руд на Украине составляют 1,12% от мировых запасов, а в 2021 году украинский ильменит составил около 5% мировой добычи руд, используемых для производства титана. В то же время, по данным ОГХК, Украина имеет около 20% зафиксированных мировых запасов титановых руд. Как отмечает GMK Сenter, минерально-сырьевая база титана на Украине представлена примерно 40 месторождениями, но в настоящее время добыча руд титана ведется только из россыпных залежей, составляющих около 10% всех разведанных запасов.