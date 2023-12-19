Около 1,5 тыс. малых населенных пунктов РФ подключат к интернету в 2024 году

Из 800 тыс. человек больше всего голосов отдали за подключение деревни Песье Вологодской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. деревень и сел РФ будет подключено к мобильному интернету в приоритетном порядке в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Голосование проводилось с 17 июля по 10 сентября 2023 года. Всего в следующем году к интернету подключат 1 481 деревню и село", - сказано в сообщении.

В министерстве сообщили, что в голосовании приняло участие более 800 тыс. человек, из них свыше 525 тыс. проголосовали через "Госуслуги" и около 311 тыс. по почте.

По данным Минцифры, активнее всего в голосовании принимали участие жители Республики Башкортостан, Пермского края, а также Ярославской, Челябинской и Вологодской областей. В свою очередь, больше всего голосов было отдано за подключение деревни Песье Вологодской области, деревни Харагун Иркутской области, хутора Аргатов Краснодарского края, деревни Емишево Ярославской области и села Тимино Челябинской области.

В голосовании участвовали совершеннолетние граждане России. Проголосовать можно было по почте или через портал "Госуслуг" только за населенный пункт из региона по прописке. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвовали.

Для того, чтобы узнать, будет подключен населенный пункт к мобильному интернету, необходимо зайти на страницу голосования на "Госуслугах" и под надписью "Статус подключения" в поисковом поле вписать называние населенного пункта, затем по нему появится статус.