Акции СПб-биржи на Мосбирже росли более чем на 9%

Положительная динамика отмечена после новостей о согласовании СПб-биржей стратегии разблокировки активов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций СПб-биржи на Московской бирже росли более чем на 9%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена после новостей о согласовании СПб-биржей стратегии разблокировки активов.

По данным на 10:06 мск, акции компании росли до 84 рублей за бумагу (+9,66%).

К 10:25 мск бумаги СПб-биржи немного замедлили рост до 82,1 рубля за акцию (+7,18%).

Рост акций СПб-биржи начался на фоне согласования компанией стратегии разблокировки активов. Предполагается, что расчетный депозитарий обратится в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ТАСС) с предложением механизмов разблокировки активов, отмечалось в сообщении СПб-биржи.