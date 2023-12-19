МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России

ХЕЛЬСИНКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии с начала военной операции РФ на Украине и введения антироссийских санкций выдало 200 разрешений на исключение из таких ограничений. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на руководителя отдела санкций МИД Финляндии Пию Сариваара.
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По ее словам, в министерство поступило более 500 запросов об исключениях, из которых 200 были удовлетворены.
"Как правило, речь идет о запросах по поводу персональных санкций - <...> разрешений на перевод средств", - отметила Сариваара. Она уточнила, что такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью.