МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России

Снятие ограничений позволит использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью, рассказала руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Пиа Сариваара

ХЕЛЬСИНКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии с начала военной операции РФ на Украине и введения антироссийских санкций выдало 200 разрешений на исключение из таких ограничений. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на руководителя отдела санкций МИД Финляндии Пию Сариваара.

По ее словам, в министерство поступило более 500 запросов об исключениях, из которых 200 были удовлетворены.

"Как правило, речь идет о запросах по поводу персональных санкций - <...> разрешений на перевод средств", - отметила Сариваара. Она уточнила, что такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью.