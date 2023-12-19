Экспорт СПГ США за 10 месяцев достиг почти 100 млрд куб. м

Основными направлениями поставок стали Франция, Испания, Нидерланды, Великобритания и Южная Корея

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. США в октябре 2023 года экспортировали 384,4 млрд куб. футов (около 10,9 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 10,9% выше показателей сентября, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом суммарный экспорт СПГ страны с начала года практически достиг 100 млрд куб. м.

Экспорт СПГ в октябре 2023 года оказался на 10,9% выше, чем в сентябре 2023 года, и на 24,1% больше, чем в октябре 2022 года. Всего было отправлено 124 танкера с СПГ.

Основными направлениями поставок стали Франция (53,6 млрд куб. футов, или 1,52 млрд куб. м), Испания (49,8 млрд куб. футов, или 1,41 млрд куб. м), Нидерланды (49,7 млрд куб. футов, или 1,41 млрд куб. м), Великобритания (28,8 млрд куб. футов, или 0,82 млрд куб. м) и Южная Корея (28,2 млрд куб. футов, или 0,8 млрд куб. м). На эти страны пришлось 54,7% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в октябре снизилась до 26,5% против 35% в сентябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 67,6% в августе. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - октябре 2023 года США экспортировали около 3,53 трлн куб. футов СПГ (99,97 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 65,3 млрд куб. м СПГ (65,3% от общего объема), в Азию - около 27,4 млрд куб. м (27,4% от общего объема).