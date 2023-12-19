В Приморье установили налоговые преференции для почтовых отделений

Их освободят от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Налоговые преференции ввели для почтовых отделений Приморья. Соответствующий законопроект принят в третьем, окончательном чтении на заседании Заксобрания региона.

"Налоговые льготы будут распространяться на имущество и транспортные средства, задействованные в оказании услуг почтовой связи общего пользования. Получить их почтовая служба сможет только в случае, если высвободившиеся от налогообложения средства в полном объеме будут направлены на ремонт и реконструкцию помещений, модернизацию оборудования и техническое перевооружение сельских отделений связи", - подчеркнул председатель комитета Заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Кроме того, расходы на различные нужды необходимо будет подтвердить с помощью предъявления первичных документов. Нулевая налоговая ставка по транспортному налогу и налогу на имущество будет действовать по 31 декабря 2025 года.