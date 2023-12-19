В ЮАР более 2 тыс. шахтеров вторые сутки бастуют под землей

Компания Implats назвала происходящее "незаконной акцией" и заявила, что еще не получила требования забастовщиков

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. шахтеров второй день остаются под землей на платиновом руднике на севере ЮАР в районе города Рюстенбург, проводя забастовку. Об этом сообщило руководство компании Impala Platinum Holdings Limited (Implats), которая владеет рудником.

"Шахтеры в двух забоях отказались подняться наверх, - говорится в сообщении компании для прессы. - Общая численность рабочих, находящихся под землей, - 2 205. Акция является незаконной, так как не были выполнены условия, необходимые для объявления забастовки".

В настоящее время на шахте остановлены все работы. Персонал, не участвующий в забастовке, эвакуирован. Администрация шахты заявила, что пока не получила требования забастовщиков.

В 2023 году в ЮАР получила распространение новая форма забастовок, когда шахтеры в течение длительного времени остаются под землей, требуя выполнения своих требований. В основном они касаются повышения зарплат, предоставления бесплатных медицинских страховок, отставок руководителей шахт. Инициаторами подобных акций стали новые профсоюзы, которые пытаются утвердиться на наиболее доходных шахтах и рудниках ЮАР.