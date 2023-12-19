Hyundai Motor решила продать завод в России

Покупателем будет российская компания "Арт-Финанс"

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Hyundai Motor решила продать российский завод в Санкт-Петербурге, на котором было приостановлено производство. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно документу, представленному регулятору, руководство компании 19 декабря одобрило предложение о продаже акций завода в Санкт-Петербурге. Покупателем будет российская компания "Арт-Финанс". Завод прекратил производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Позже стало известно, что совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс". Сделка находится на финальной стадии согласования, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня, 19 декабря, компания Hyundai Motor провела заседание совета директоров, на котором согласовала план продажи своей доли в санкт-петербургском заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ООО "ХММР") российской компании ООО "Арт-Финанс". В настоящее время Hyundai финализирует сделку с "Арт-Финанс", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Hyundai Motor продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.

По данным из открытых источников, 100%-й долей "Арт-Финанс" владеет президент группы "Авилон" Андрей Павлович.

Завод был построен в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год.

25 сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания.