Товарооборот РФ и Индии за 10 месяцев 2023 года достиг почти $55 млрд

Россия вошла в число основных торговых партнеров Индии, сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Индией за 10 месяцев 2023 года достиг почти $55 млрд, сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов на пленарном заседании XIV индийско-российского бизнес диалога.

"По данным индийской статистики, взаимный товарооборот уже достиг почти $55 млрд, если быть точным, - $54,7 млрд за первые 10 месяцев текущего года", - сказал он.

"Россия вошла в число основных торговых партнеров Индии. Мы удерживаем ведущие позиции в поставках углеводородного сырья, обеспечивая более трети индийского импорта минеральных удобрений, продукции агропромышленного и алмазно-бриллиантового комплекса", - добавил посол.

Ранее Алипов сообщал, что товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года достиг рекордных $48,8 млрд.

В 2022 году товарооборот двух стран составил $39 млрд.