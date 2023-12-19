"Ъ": Bosch может продать российские заводы турецкому инвестиционному фонду

По данным издания, компания уволила 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ретейлерам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже своих заводов в Стрельне (Санкт-Петербург) турецкому инвестиционному фонду Can Holding, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова и другие источники.

По словам Иманова, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding "предложил вдвое больше". Собеседник издания добавил, что Bosch уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ретейлерам.

Собеседник "Коммерсанта", знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и др.), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. По словам источника газеты, условия сделки не предполагают обратного выкупа.