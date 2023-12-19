Экспорт вина из Грузии в Россию с января по ноябрь сократился на 11,4%

Он составил около 58,2 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Грузия с января по ноябрь текущего года экспортировала в Россию около 58,2 тыс. тонн вина, что на 11,4% меньше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, Грузия экспортировала в Россию 58,28 тыс. тонн вина на сумму $157,5 млн. За 11 месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 65,8 тыс. тонн на сумму $149,9 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 26%.

Объемы поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, выросли в 1,2 раза, составив около 178 тыс. тонн. Что касается экспорта автомобилей, то за 11 месяцев было поставлено 4 963 машин. Этот показатель в годовом выражении вырос на 6,6%. Это связано с тем, что власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США, из-за 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, а с 26 сентября вступили в силу аналогичные ограничения для машин, ввезенных в Грузию из Европы.

Импорт товаров из России в Грузию составил с января по ноябрь $1,58 млрд, что на 1,2% ниже аналогичного показателя прошлого года.